Названы лучшие города России для отдыха с детьми осенью Сочи и Анапа стали лидерами рейтинга лучших городов для отдыха с детьми осенью

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Сочи, Анапа и Геленджик признаны лучшими городами России для отдыха с детьми этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Твил.ру со ссылкой на результаты проведенного исследования. По словам авторов рейтинга, на Сочи приходится почти 30% бронирований билетов, а на Анапу и Геленджик по 15% и 5% соответственно. Курорты Республики Крым в первую десятку не вошли.

Естественно, лидирует черноморское побережье, но, что объяснимо, в первой десятке совершенно нет крымских курортов. Видимо, опасения из-за сложной логистики и безопасности заставляют родителей выбирать курорты Краснодарского края, — отмечают аналитики.

Специалисты отмечают, что четвертое место в списке занимает Санкт-Петербурге. Пятое место занял поселок в Краснодарском крае под названием Кабардинка, шестое — Москва. В рейтинг также вошли Архипо-Осиповка, Ейск, абхазская Гагра, а также станица Голубицкая. Стоимость отдыха в этих городах колеблется в пределах от 2,5 до 4,5 тысяч рублей в сутки.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский ранее заявил о подорожании отдыха в российских санаториях. По его словам, рост стоимости составил примерно 15,9%, а средняя цена достигла отметки в 11 036 рублей за ночь. Предполагается, что это явление связано с повышенным спросом на оздоровительный туризм среди россиян.