Названы источники телефонных звонков с анонимных номеров

https://static.news.ru/photo/cad50b0c-3698-11eb-9751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, откуда и с какой целью могут поступать анонимные телефонные звонки с неопределившихся номеров. По его словам, не раскрывают свои номера те, кто не хочет обратных звонков.

Номер абонента не определяется в том случае, когда звонящий человек не желает раскрывать свой номер телефона, чтобы не было обратных звонков. Такая опция доступна сотовым операторам и представителям органов власти, — пояснил Тимофеев в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт добавил, что всё-таки не от них идёт основная часть анонимных звонков. Чаще скрытые номера используют частные компании, коллекторские агентства, финансовые организации и даже предприятия сферы ЖКХ.

При анонимном звонке, считает Тимофеев, лучше всего сразу сбросить его или не брать трубку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что злоумышленники разработали новую схему обмана граждан, задействовав фальшивого робота-помощника. Если ранее потенциальным жертвам обмана звонили люди, представляющиеся банковскими сотрудниками, теперь граждане могут услышать робота, который сообщает о якобы подозрительных транзакциях и предлагает соединить со «службой безопасности» кредитной организации.