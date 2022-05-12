Названы главные женские ошибки на первом свидании

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Женщинам не стоит вести себя слишком раскрепощённо на первом свидании, так как мужчина может подумать, что девушка настроена скорее на приятное времяпрепровождение, чем на серьёзные отношения. Как сообщает INFOX.ru, это является одной из главных ошибок при первой встрече с новым кавалером.

Игра в большую скромницу тоже может закончиться весьма плачевно, особенно если дама таковой в реальности не является. Ведь игра может быть кавалером легко раскрыта, так как за показушной скромностью женщина часто не замечает собственные огрехи, — пишет издание.

Помимо этого, девушкам советуют не слишком активно жаловаться на проблемы и жизненные трудности. Мужчине быстро надоест роль защитника, и он устанет от пессимизма своей спутницы. Также девушкам не стоит проявлять слишком активный интерес к финансовому достатку своего кавалера. Излишняя настойчивость в этом вопросе может отпугнуть мужчину. Вместе с этим женщине на первом свидании лучше не примерять на себя образ «генерала в юбке», так как многих представителей сильного пола не устраивает роль подкаблучника в отношениях.

Ранее психолог Сергей Маркелов заявил, что найти пару в Tinder тяжело, потому что подобные приложения не рассчитаны на успешное знакомство. Алгоритмы, по его словам, настроены так, чтобы встречи с партнёрами оказывались кратковременными и пользователи оставались в приложении.