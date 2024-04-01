Названы главные признаки настоящего шоколада Кондитер Романова: качественный шоколад не может иметь белого налета

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Настоящий шоколад имеет глянцевый вид и хрустит при надломе, рассказала «Газете.Ru» кондитер Марина Романова. Также, по словам специалиста, качественный шоколад не содержит синтетических ингредиентов, искусственных ароматизаторов и красителей.

Настоящий шоколад — глянцевый, блестящий, он не может иметь матового эффекта или белого налета. Обращайте внимание на разлом. На месте надлома шоколад, наоборот, должен быть белесым и матовым. Необходимо обращать внимание и на звук: темные и горькие плитки ломаются с ярким, звонким хрустом, — рассказала специалист.

Помимо этого, необходимо изучать состав. В хорошем шоколаде не должно быть красителей, консервантов, эмульгаторов, искусственных ароматизаторов и заменителей, кроме сахара. Все это снижает качество продукта и плохо влияет на организм. К натуральным добавкам относятся специи, эфирные масла и эссенции. Шоколад нельзя назвать качественным, если в его составе есть синтетические ингредиенты, добавила Романова.

Для того чтобы проверить купленный шоколад, можно посмотреть, как он тает. Натуральный продукт начнет растапливаться равномерно при температуре 30-32 градуса. Если в составе есть искусственные стабилизирующие компоненты, этого не произойдет, объяснила кондитер.

На вкус определить хороший шоколад тоже возможно: горький будет оставлять немного вяжущее ощущение, а молочный и белый дадут сливочное послевкусие. Прогорклый привкус говорит о добавлении растительных и животных ингредиентов, а технический маслянистый — о пальмовом масле. Также продукт не должен прилипать к зубам и иметь постороннего запаха, — добавила она.

Ранее диетолог назвала полезные для здоровья свойства шоколада. Он может защитить организм от хронического системного воспаления и онкологии, поскольку в его составе есть необходимые антиоксиданты.