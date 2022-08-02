Названы главные ошибки при укусе гадюки Врач Симонова назвала главные ошибки при укусе гадюки

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Ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Анастасия Симонова заявила, что одной из главных ошибок при укусе гадюки является попытка высосать яд из из места укуса. Эксперт пояснила, что эффект от этих действий минимален, но при этом существует вероятность нанесения инфекции. Она добавила, что не стоит также делать надрезы на месте укуса, так как это лишь усиливает повреждение, пишет «Москва 24».

Не нужно накладывать на место укуса жгут или пытаться самостоятельно ввести сыворотку. Такие манипуляции можно проводить только в условиях стационара, — поделилась Симонова.

По её словам, можно охладить место укуса, но лишь кратковременно.

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова ранее рассказала, что купание в фонтанах чревато не только травмами и переохлаждением, но и целым рядом заболеваний. Эксперт предупредила, что опасность представляет даже обычное ополаскивание рук или ног. По её словам, вода в фонтанах не подвергается процессу обеззараживания, поэтому люди рискуют заразиться конъюнктивитом, грибковыми поражениями, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями и даже вирусным гепатитом А.