Названы факторы, которые определяют продолжительность COVID-19 Инфекционист Мескина назвала факторы, которые определяют продолжительность COVID-19

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина рассказала URA.RU, что последствия коронавируса будут долго преследовать человека, если при болезни у него пропали обоняние и вкус. Это симптомы свидетельствуют о том, что вирус поразил сильнее нервную систему, чем у других пациентов. В таком случае восстановление займёт несколько месяцев, в течение которых симптомы сохранятся.

У кого совсем пропадает обоняние и ощущение вкуса, эти симптомы будут сохраняться очень длительно, даже несколько месяцев. Это может быть свидетельством воздействия вируса на нейроны, — пояснила Мескина.

Она добавила, что люди с гипертонией, ожирением, диабетом склонны к развитию тяжёлых осложнений в виде инсульта, инфаркта и тромбозов.

Кардиолог академик РАН Юрий Беленков ранее рассказал, что коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции. Эксперт добавил, что инфекция также воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что наихудшие последствия наблюдаются у тех пациентов, которые после выписки пренебрегают врачебными рекомендациями.