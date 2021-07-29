Названы дома, которые снесут по программе реновации в Подмосковье

Реновация в Московской области затронет в первую очередь бараки и пятиэтажки. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает «360».

По словам губернатора, пятиэтажки будут сносить самые старые, безнадёжно устаревшие.

Но глобально наша задача — сначала разобраться с двух-трёхэтажными бараками. Я вынужден признать, у нас и такие есть, — заявил Воробьев.

Он рассказал, что уже разработаны проекты новых кварталов для переселенцев в Раменском, Красногорске и Одинцово. Там, по словам губернатора, те, кто живет в совсем старом жилье получат красивые и благоустроенные квартиры.

Воробьёв также подчеркнул, что программа реновации будет идти с обязательным, неукоснительным учётом интересов жителей.

Ранее сообщалось, что квартиры в домах под реновацию первой волны, которая проходит с 2020 по 2024 год, дорожают значительно быстрее рынка. Всё из-за того, что новое жильё при переезде в среднем будет на 20% больше хрущёвки.