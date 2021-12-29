Названы дата и место похорон Егора Просвирнина

Ожидается, что похороны основателя и бывшего главного редактора проекта «Спутник и Погром» (сайт заблокирован Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры) Егора Просвирнина состоятся 4 января на Троекуровском кладбище, рассказал NEWS.ru его близкий друг и заместитель в проекте «Царь.ТВ» Святослав Павлов. 27 декабря Просвирнина обнаружили под окнами дома на Тверской улице в Москве. Погибший был без одежды, рядом с ним нашли нож и газовый баллон.

Место и дата похорон пока предварительные, официальная информация будет оглашена позднее, сказал Павлов. Сам покойный хотел быть похороненным на Троекуровском кладбище, его друзья и соратники собирали на это средства.

К вечеру 28 декабря было собрано более 2 млн рублей, говорится в Telegram-канале «Спутник и погром». Называлась необходимая сумма для организации похорон в 3,5 млн рублей.

27 декабря тело журналиста и основателя проекта «Спутник и Погром» 35-летнего Просвирнина было обнаружено в центре столицы. О смерти журналиста сообщила его супруга Марина. По предварительной версии, он выпал из окна.

Сотрудники проекта «Спутник и Погром» опубликовали в Telegram официальное заявление о смерти главного редактора Егора Просвирнина. Они отвергли версию о его возможном самоубийстве и назвали гибель журналиста несчастным случаем. Коллеги Просвирнина отметили, что в последнее время он «страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа», но о суициде не помышлял. Они предположили, что в день смерти главный редактор «решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем». После ссоры с супругой Просвирнин заперся в квартире, а некоторое время спустя его тело было найдено рядом с домом.

Егор Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году наряду с информационными ресурсами «правой» направленности был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера.