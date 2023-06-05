Названы болезни, которыми можно заразиться при купании в водоеме Врач Щепеляев предупредил о риске заразиться кишечной палочкой при купании в водоеме

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При купании в общественных водоемах и прудах существует риск заразиться кишечной палочкой, предупредил врач-аллерголог Даниил Щепеляев. В разговоре с «Народными Новостями» он отметил, что после посещения водоемов в больницу часто попадают пациенты с жалобами на тошноту или сильные высыпания. По его словам, это связано с обитающими в воде бактериями и микробами.

Купаясь в водоемах или реках, человек может нахвататься кишечной палочки. Все зависит от региона. В некоторых частях России в водоемах обитает холера. Нередко в озерах можно обнаружить яйца гельминтов, которые могут попасть в организм, — подчеркнул специалист.

Кроме того, зуд и сильные высыпания могут быть вызваны аллергической реакцией на цветение воды, отметил врач. Аллерголог рассказал, что сыпь и покраснение также могут возникнуть из-за заражения паразитами или из-за инфекционных заболеваний.

Щепеляев посоветовал не купаться рядом с проезжей частью. Кроме того, стоит избегать озер и водоемов, возле которых проходит много людей и возле которых выгуливают животных. Лучше всего купаться в специально отведенных для этого местах. Врач подчеркнул, что хорошей альтернативой являются бассейны. Перед посещением стоит сдать анализ на аллергическую реакцию организма на хлорку.

Аллерголог порекомендовал не купаться в холодной воде. Это связано с тем, что при низкой температуре может начаться судорога. Также нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. По словам врача, это опасно для жизни и может привести к трагедии.

Врач-невролог Игорь Мацокин ранее посоветовал хорошо размять и разогреть мышцы перед купанием, чтобы избежать судорог. По его словам, народный метод с уколом мышцы булавкой или иглой является действенным, но небезопасным из-за отсутствия стерильных условий в водоеме.