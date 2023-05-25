Невролог предупредил об опасности народного метода избавления от судороги Невролог Мацокин назвал небезопасным укол мышцы иглой при судороге из-за нестерильных условий

Фото: Shutterstock

Чтобы избежать судорог мышц во время купания, важно хорошо размять и разогреть мышцы перед заплывом, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог Игорь Мацокин. По его словам, народный метод с уколом мышцы булавкой или иглой является действенным, но небезопасным из-за отсутствия стерильных условий в водоеме.

Болевой импульс, который можно вызвать с помощью укола булавкой, действительно может «пересилить» чрезмерное сокращение (судорогу) мышцы. Однако этот метод может повысить риск инфекций, — предупредил Мацокин.

Как пояснил невролог, среди основных причин возникновения судорог могут быть резкая смена температуры и интенсивная физическая нагрузка. Поэтому если вы не занимаетесь спортом регулярно, то перед купанием важно сделать разминку.

Врач рассказал, что при возникновении судороги прежде всего необходимо прервать заплыв и выйти из воды, даже если кажется, что судорога несильная. На берегу нужно растереть мышцу, разогреть ее, размять, растянуть и затем расслабить.

Причиной частых судорог эксперт назвал обезвоживание и нарушение электролитного баланса крови, что, возможно является следствием низкого уровня магния. На недостаток этого микроэлемента указывает возникновение судорог в состоянии покоя, например, во время сна. В такой ситуации рекомендуется обратиться к врачу, сдать анализы на уровень магния и при необходимости назначить необходимые пищевые добавки с этим веществом.

Если у вас в целом есть склонность к судорогам, не уплывайте далеко от берега, — порекомендовал врач.

Ранее невролог Наталья Шиндряева посоветовала при ухудшении самочувствия отложить интенсивные занятия спортом на открытом воздухе в жаркую погоду.