Названы артисты, попавшие в негласный черный список радиостанций Mash: Моргенштерн и Земфира попали в негласный стоп-лист российских радиостанций

Негласный стоп-лист появился у российских радиостанций, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в перечень вошли исполнители, признанные иностранными агентами, осудившие спецоперацию или уехавшие из страны. В частности, с 2024 года россияне не смогут услышать в эфире треки Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Сотрудники нескольких не связанных между собой радиостанций рассказали каналу, что их руководители уже получили список с нежелательными артистами, теперь из плейлистов на 2024 год убирают всю «запрещенку». Как отмечает канал, ранее каждая волна самостоятельно принимала решение, каких музыкантов ставить в ротацию, а каких — нет.

Канал пишет, что в стоп-лист также вошли группа «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Макс Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РВ в список иноагентов) и другие исполнители. При этом на радиостанциях больше всего боятся падения рейтингов.

Отмечается, что на замену хитмейкерам придут фрешмены. Однако подобные эксперименты не всегда находят одобрение у слушателей. Первое время большую часть эфира займут проверенные артисты, а молодых музыкантов будут добавлять в ротацию постепенно, обращая внимание на реакцию аудитории.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предложила составить список фирм, которые приглашают на частные мероприятия критикующих Россию исполнителей. Так она отреагировала на новость о том, что певица Светлана Лобода готова выступить перед россиянами в ОАЭ за €100 тысяч и райдер общей суммой 6 млн рублей.