В ГД предложили составить список приглашающих нежелательных артистов фирм Депутат Драпеко предложила составить список приглашающих нежелательных артистов фирм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила составить список фирм, которые приглашают на частные мероприятия критикующих Россию исполнителей, сообщает «Царьград». Так она отреагировала на новость о том, что певица Светлана Лобода готова выступить перед россиянами в ОАЭ за €100 тысяч и райдер общей суммой 6 млн рублей.

Корпоративы, как правило, проводятся на частной территории. Но, безусловно, можно найти какие-то рычаги влияния, тем более что у нас есть компетентные органы, у которых наверняка есть темы для беседы с такого рода артистами. Возможно, нам стоит составить список фирм, которые допускают участие таких знаменитостей в концертах в России, — предложила Драпенко.

Парламентарий добавила, что артистам, которые открыто оскорбляют Россию, также следует запретить въезд в страну. По ее словам, такие люди «променяли совесть на деньги».

Политолог Андрей Стариков ранее рассказал, что Литва ввела персональные санкции против украинской певицы Светланы Лободы, так как, по мнению литовских властей, она должна заплатить за то, что зарабатывала деньги в России. По его словам, с инициативой внести артистку в список нежелательных лиц выступили именно литовцы, но принято это решение было после обсуждения с украинской стороной. При этом эксперт отметил, что Литва в некоторых вопросах может быть радикальнее Киева. Политолог предположил, что Киев считает всех, кто зарабатывал в России до начала спецоперации, недостаточными радикалами. Эти люди, по мнению украинских властей, также должны подвергаться гонениям, пусть и во вторую очередь, уточнил эксперт.