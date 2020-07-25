Названо заболевание, повышающее риск смерти от коронавируса в 12 раз

https://static.news.ru/photo/39b3a6f0-cfd3-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные выявили болезнь, которое увеличивает риск осложнений от коронавируса и вероятность летального исхода в 12 раз. Исследование на эту тему опубликовали Центры по контролю и профилактике США.

Согласно представленной статистике, тяжесть осложнений при COVID-19 характерна для диабетиков. Их госпитализируют в шесть раз чаще, чем других пациентов.

Диабет находится на втором месте по частоте осложнений после сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметил учёный из Калифорнийского университета в Сан Франциско Пракаш Дидванья, в качестве осложнений после болезни у диабетиков могут быть проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшение зрения или иммунной системы.

Доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо рекомендовал людям с повышенным уровнем сахара в крови, заразившимся коронавирусом, находиться на постоянной связи с врачами, чтобы контролировать возможное возникновение гипогликемии, передают argumenti.ru.

Ранее учёные из КНР установили, что повышенное содержание сахара в крови является одним из факторов, которые повышают риск смерти от последствий коронавирусной инфекции. Они проанализировали анализы 600 жителей Ухани, которые были госпитализированы с коронавирусом с 24 января по 10 февраля. У пациентов с повышенными показателями уровня сахара в крови смерть наступала в 2,3 раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем. Подчёркивается, что речь идёт о пациентах, которые не страдали сахарным диабетом.

Врачи напомнили, что повышенный уровень сахара в крови ухудшает состояние сосудов, способствует воспалению и формированию тромбов, писал NEWS.ru.