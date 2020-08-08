Названо неожиданное последствие головокружения

Головокружение после того, как человек резко встал может быть признаком развития деменции в старости.
Об этом
Специалисты пришли к выводу, что у пациентов с низким систольным (верхним) давлением, которое часто является причиной головокружения, когда человек встает, риск развития деменции почти на 40% выше.
Отмечается, что это происходит от того, что кровеносные сосуды с возрастом теряют гибкость, из-за чего возникают проблемы с давлением, что может привести к развитию ортостатической гипотензии. Причём она встречается у 5% людей старше 50 лет и с возрастом шансы её заполучить становятся выше. А эта болезнь, в свою очередь, может привести к старческой деменции.
Как писал NEWS.ru, учёные из Университетского колледжа Лондона рассказали о способах профилактики данного заболевания.
Прежде всего специалисты советуют поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба, не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости, а также воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен