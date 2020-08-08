Названо неожиданное последствие головокружения

https://static.news.ru/photo/d83f1922-d987-11ea-8592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Головокружение после того, как человек резко встал может быть признаком развития деменции в старости.

Об этом сообщило издание Daily Mail, со ссылкой на исследование учёных из Университета Калифорнии. Медики на протяжении более десяти лет обследовали 2000 человек в возрасте от 12 до 70 лет.

Специалисты пришли к выводу, что у пациентов с низким систольным (верхним) давлением, которое часто является причиной головокружения, когда человек встает, риск развития деменции почти на 40% выше.

Отмечается, что это происходит от того, что кровеносные сосуды с возрастом теряют гибкость, из-за чего возникают проблемы с давлением, что может привести к развитию ортостатической гипотензии. Причём она встречается у 5% людей старше 50 лет и с возрастом шансы её заполучить становятся выше. А эта болезнь, в свою очередь, может привести к старческой деменции.

Как писал NEWS.ru, учёные из Университетского колледжа Лондона рассказали о способах профилактики данного заболевания.

Прежде всего специалисты советуют поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба, не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости, а также воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное.