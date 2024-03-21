Названо количество F-16, способное обеспечить Украине успех на ЛБС Военэксперт Матвийчук: Украине нужно минимум 200 F-16 для изменения ситуации

Фото: defense.gov

F-16

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что для успеха на ЛБС Украине необходимо 250-300 боевых самолетов, 200 из которых должны быть многофункциональными истребителями, в том числе американскими F-16 или французским Dassault Mirage 2000. По его словам, Киев никогда не получит подобную армаду.

В теории Украина должна получить минимум 250-300 боевых самолетов различного типа, 200 из которых должны быть многофункциональными истребителями, подобными американским F-16, французским Dassault Mirage 2000 или Eurofighter. Для выполнения задач, хотя бы для локализации района боевых действий, нужны около 150 истребителей и до 300 боевых вертолетов для изменения ситуации на поле боя. Без такой армады, стаи американских «соколов» ВСУ ничего не светит, — считает Матвийчук.

Ранее The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины летом 2024 года смогут поднять в воздух шесть американских истребителей F-16. При этом западные союзники обещали Киеву поставить 45 таких самолетов.

Военный летчик РФ Владимир Попов сообщил, что американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что ВСУ не обладают достаточным количеством обученных пилотов для управления F-16. Он отметил, что Украина запрашивала у США дополнительные ресурсы, в частности американские истребители. По словам Салливана, Вашингтон готов поставлять Киеву боевые самолеты, но пока не видит в этом смысла