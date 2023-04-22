Названо имя министра ФРГ, продвигающего высылку российских дипломатов Политолог Сергиенко: Бербок пытается задать тон на высылку российских дипломатов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок — беспрецедентно недалекий политик и русофобка — хочет задать тон в ЕС на высылку российских дипломатов, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Сергиенко. Он напомнил, что с 2022 года из ЕС потребовали уехать свыше 400 членов дипкорпусов РФ.

Глава МИД ФРГ — Анналена Бербок — беспрецедентно недалекий политик и русофобка. Она хочет задать тон в дипломатии ЕС: российских дипломатов высылают из всех стран ЕС с прошлого года, больше 400 человек. В ФРГ особый акцент — травля билатеральных отношений через СМИ, когда обвиняют членов семей дипломатов в шпионаже без доказательств, ссылаясь на туманных информаторов в спецслужбах, этим занимается Tagesshau, — отметил Сергиенко.

Он отметил, что «абсолютная травля двусторонних отношений» ФРГ и России ведет к тому, что дипломатическая деятельность станет технически невозможной. Эксперт не исключил, что это и является целью Берлина.

Высылка дипломатов говорит о подготовке эскалации со стороны ФРГ, но Германия не хочет, чтобы об этом узнали. Кроме Бербок в ФРГ есть лоббисты в парламенте и правительстве, призывающие понизить градус отношений с РФ до нуля, оставить техперсонал, — рассказал Сергиенко.

По его словам, причиной высылки дипломатов может быть не только «истерика МИД ФРГ и пропаганда» по поводу якобы шпионской деятельности дипкорпуса ФРГ. Сергиенко не исключил, что Берлину сделали замечание после очередной встречи на американской военной базе Рамштайн.

А вот травля, возможно, началась после Рамштайна. Немцам сделали замечание: посмотрите, как Литва работает, Чехия, а вы еще послушно не выполняли указку. Думаю, что в своей несубъектности ФРГ выполняет четкое поручение и доказывает свою лояльность по отношению к США, — отметил Сергиенко.

Ранее в МИД России заявили, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в ведомстве отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти России выслали из страны более 20 немецких дипломатов. По ее словам, это стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из Германии.