Названо число подростков-преступников в России

https://static.news.ru/photo/ff1ad3f4-c89f-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство утвердило концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2025 года.

В документе представлена система взглядов, принципов и приоритетов в работе с детьми и подростками, которые нарушают закон, сказано в распоряжении кабмина.

В абзаце втором (утвердить прилагаемые: Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. — NEWS.ru) слова «до 2020» заменить словами «до 2025», — сказано в нём.

Также правительство наметило план мероприятий по выполнению новой концепции, пишет РИА Новости.

В России на январь этого года проживает 30,37 млн детей и подростков до 18 лет. Из них 37,9 тысячи человек стали участниками преступлений. В 2018 году преступления совершили 40,8 тысячи человек.

В 2019 году на учёте в органах по делам несовершеннолетних состояли 126,8 тысячи подростков.

Кабмин перечислил, какие преступления требуют особого внимания соцслужб: запугивание, травля (буллинг) ребёнка со стороны одноклассников, распространение лжи, порочащей ребёнка в соцсетях. Также в Сети часто появляются видеосюжеты со сценами побоев, истязаний и иных насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что значительно усугубляет психологические травмы жертвы, уточняется в концепции.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор ввёл запрет на использование мобильных средств связи в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.