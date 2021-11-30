Названа выгода российских властей от мигрантов

Мигранты экономят властям России миллионы рублей , заявил председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов изданию Pravda.Ru. Для того чтобы на рынок труда вышел гражданин России, государству нужно на него потратиться, считает Каримов.

Значит, нужно маме его платить пособие по беременности, нужно родильный дом построить, где этого ребёнка родят. Нужно детский сад построить, школу, платить воспитателю детского сада, учителю, педагогам в школе, больницы нужно строить. Вот для того, чтобы до 18 лет довести этого парня или девушку, мы посчитали — никак не меньше одного миллиона рублей нужно, — сказал он.

Он добавил, что приехавший гражданин Узбекистана или Украины будет трудиться так же, как и работник из Омска, но Российская Федерация на него ничего не потратит. По расчётам Каримова, для подготовки миллиона работников-россиян государству придётся потратить триллион рублей.

Ранее в связи с несколькими резонансными происшествиями в России, участниками которых становились выходцы из среднеазиатских республик и Кавказа, с инициативой о сокращении числа работающих в сфере ЖКХ мигрантов выступили ряд политиков и экспертов. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сокращение числа мигрантов на стройках Москвы займёт два-три года. По его мнению, чтобы сократить количество трудовых мигрантов на строительных объектах столицы, нужно обновить программы подготовки рабочих и управленцев.