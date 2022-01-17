Названа сумма, потраченная россиянами на лекарства от COVID-19 в 2021 году

Россияне в 2021 году потратили свыше 64 млрд рублей на покупку лекарств от коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Больше всех денег на медпрепараты отдали жители Москвы, Московской области и Краснодарского края.

По данным системы маркировки «Честный знак», в 2021 г. россияне потратили более 64 млрд руб. на лекарства против COVID-19, — отмечается в сообщении.

Наиболее популярными оказались противовирусные препараты, антибиотики и иммуномодуляторы. В частности, на покупку противовирусного препарата «Умифеновир» россияне потратили 16,8 млрд рублей, на иммуномодулятор интерферон альфа-2B" — 7,2 млрд рублей, на средство для лечения COVID-19 «Фавипиравир» — 2,9 млрд рублей, а на антибиотик «Дексаметазон» — 1 млрд рублей.

По данным компании, больше всех средств в аптеках оставили жители Москвы (5 млрд), Московской области (5 млрд) и Краснодарского края (3 млрд). Всего жителям России было продано 144 млн упаковок лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне чаще всего приобретали сосудосуживающие капли, препараты от боли и жара, антибиотики, а также лекарства от заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Лидируют по продажам сосудосуживающие капли в нос «Ксилометозолин». В 2021 году россияне приобрели 127 млн упаковок на сумму более 10,4 млрд рублей. На втором месте жаропонижающее лекарство «Цитрамон». Его было продано 58,4 млн упаковок на сумму более 2,1 млрд рублей. На третьей строчке — обезболивающий препарат «Ибупрофен», его было продано более 54,6 млн упаковок на сумму 7,2 млрд рублей.