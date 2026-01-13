Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:23

Названа страна, в которую Усольцевы могли бежать через Монголию

Криминалист Игнатов: Усольцевы могли сбежать в США по новым документам

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Пропавшая в конце сентября 2025 года семья Усольцевых могла тайно уехать в США по новым документам, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, вероятный маршрут для бегства мог пролегать через Монголию или Казахстан.

Усольцевы могли уехать в США через третьи страны. В 1990-е годы [Сергей] Усольцев имел тесный контакт с Соединенными Штатами, в том числе с так называемой методистской церковью и ее представителями в РФ. Вероятно, контакты сохранились. Не исключу, что он решил кардинально изменить свою жизнь и жизнь своей семьи. Я склоняюсь к такой версии. Если в США они кому-то нужны, то могли изготовить фальшивые документы, нелегально пересечь границу Монголии или Казахстана, сесть в самолет и улететь куда угодно, — высказался Игнатов.

Ранее заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова предположила, что семья Усольцевых могла пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. По ее словам, в этой местности были найдены две глубокие пещеры с широкими входами-колодцами.

Усольцевы
криминалисты
США
Монголия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии продали самую дорогую рыбу в мире
Онищенко назвал возможную причину смерти младенцев в Новокузнецке
Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы
Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре
Названа вероятная причина гибели детей в роддоме Новокузнецка
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.