Названа страна, в которую Усольцевы могли бежать через Монголию

Пропавшая в конце сентября 2025 года семья Усольцевых могла тайно уехать в США по новым документам, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, вероятный маршрут для бегства мог пролегать через Монголию или Казахстан.

Усольцевы могли уехать в США через третьи страны. В 1990-е годы [Сергей] Усольцев имел тесный контакт с Соединенными Штатами, в том числе с так называемой методистской церковью и ее представителями в РФ. Вероятно, контакты сохранились. Не исключу, что он решил кардинально изменить свою жизнь и жизнь своей семьи. Я склоняюсь к такой версии. Если в США они кому-то нужны, то могли изготовить фальшивые документы, нелегально пересечь границу Монголии или Казахстана, сесть в самолет и улететь куда угодно, — высказался Игнатов.

Ранее заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова предположила, что семья Усольцевых могла пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. По ее словам, в этой местности были найдены две глубокие пещеры с широкими входами-колодцами.