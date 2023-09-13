Названа страна, чьи угрозы не помешают КНДР поставлять России оружие Военэксперт Клинцевич: угрозы США не помешают КНДР поставлять России оружие

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press

Угрозы США не помешают Северной Корее сотрудничать с Россией, в том числе в вопросах вероятных поставок вооружений, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, подобные договоренности Москва и Пхеньян вряд ли станут декларировать.

Я не думаю, что поставки северокорейского оружия в Россию будут декларироваться. Хочется верить, что они помогут нам. У нас есть ж/д-сообщение, технически мы ко всему готовы. Думаю, все решения уже приняты. Не зря США угрожают КНДР, заставляя ее не сотрудничать с нами, возможно, на это есть причины, может, утечки разведки. РФ и КНДР продолжает сотрудничать, игнорируя какие-то рекомендации от Запада, — отметил Клинцевич.

В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что КНДР обладает обширной сетью военной инфраструктуры, поэтому сотрудничество с этим государством может быть полезным для российской армии. По его словам, РФ заинтересована в 170-мм орудии «Коксан» — уникальной разработке северокорейских инженеров, обладающей дальностью стрельбы до 50 километров. В первую очередь же ВС РФ могли бы понадобиться снаряды.

По его словам, помимо снарядов и артиллерийских орудий, КНДР также может предложить РФ и другую военную технику. В частности, Северная Корея обладает большим количеством реактивных систем залпового огня (РСЗО) скрытого формата. Отличительной особенностью таких систем является их замаскированность под гражданские грузовики. Наконец КНДР может предложить и более современные средства ведения боевых действий.

Как сообщалось ранее, армия КНДР получила подводную лодку с ядерным оружием. По данным государственной радиостанции «Голос Кореи», торжественная церемония спуска подлодки на воду была приурочена к Дню образования страны. Участие в ней принял лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.