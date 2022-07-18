Названа смертельная болезнь, которая может проявляться болью в пояснице Британская журналистка Ле Нет: боль в пояснице может говорить об онкологии

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Боль в пояснице

Боль в пояснице при глубоком вдохе может говорить об онкологии, сообщает Live 24 со ссылкой на британскую журналистку Солен Ле Нет. Отмечается, что раковая опухоль давит на нервные окончания, из-за чего и возникает боль — чаще всего в районе поясницы.

Боль в спине, вызванная раком, часто (но не всегда) усиливается по ночам, не проходит, когда человек ложится, и может усиливаться при глубоком вдохе или во время дефекации. Боль в пояснице может быть вызвана опухолями в груди, животе или тазу, а также метастазами в позвоночник при других видах рака, — уточняет Ли Нет.

При этом только лишь боль не является исчерпывающим симптомом, она возникает и по множеству других причин. О подозрении на рак можно говорить, если, помимо боли в спине, проявились уплотнения или узлы под кожей живота, начал уходить вес без явной причины или появилась утомляемость.

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