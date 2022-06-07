Отбросили на десять лет: что происходит с онкологической помощью в России Инновационные методики и современные препараты оказались недоступны, и отставание будет усугубляться — предупреждают медицинские специалисты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции и экономический кризис не в последнюю очередь ударили по российской медицине. Лекарства, оборудование и комплектующие не запрещены к ввозу в Россию, но на практике оказались недоступны из-за логистических проблем. А многие международные медицинские компании отказываются работать в нашей стране, из-за чего отечественная медицинская отрасль постепенно начинает терять инновационные технологии. Пожалуй, острее всего это отражается на онкологической помощи. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Высокотехнологичная помощь может уйти в историю

Россия сделала не один, а три шага назад, «нас отбросили на 5–10 лет», сообщил NEWS.ru заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва Павел Трахтман. Доступ пациентов к современным технологиями или полностью заблокирован, или серьезно затруднен, добавил эксперт. В Россию стало сложнее поставлять запчасти и готовые аппараты. Трудности уже ждут пациентов в «определенных линиях», подтвердил NEWS.ru онколог одной московской клиники кандидат медицинских наук (в разговоре с корреспондентом издания он попросил не называть своё имя, сославшись на то, что его коллега буквально на днях был уволен за аналогичное публичное высказывание).

По его словам, речь идёт, например, о лечении онкозаболеваний с использованием брахитерапии (вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа) — сейчас оно практически невозможно.

И источники ионизирующего излучения, и источники радиации, которые используются в этих аппаратах, они требуют периодической замены для корректной работы. С февраля в Россию не был ввезен ни один источник, и эта проблема всех учреждений, — отметил собеседник NEWS.ru.

Брахитерапия — это широко применяемая технология, важная для лечения, в первую очередь, онкогинекологических заболеваний. Также она эффективна при раке предстательной железы, кожных патологиях, сообщил врач. В некоторых случаях она является безальтернативной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть много других многообещающих методик, которые могут дать надежду пациентам, однако зарубежные компании, поставляющие расходные материалы для соответствующих процедур, отказались сотрудничать с российскими клиниками в связи с недавними событиями, продолжает Павел Трахтман. Например, около пяти лет назад в стране начали использовать CAR-Т-клеточную терапию. Это инновационный метод лечения рака, основанный на генерации клеток, способных уничтожать опухоли. Он особенно эффективен при лейкозах. Работает, когда другие методы не дали должного результата.

Наше учреждение очень активно применяло эту технологию. Но Miltenyi Biotec — единственная компания на сегодняшний день, которая выпускала оборудование и расходные материалы, отказалась от сотрудничества с Россией, и программа была свернута. Сейчас метод лечения не используется. Павел Трахтман заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва

Другой пример. Чтобы проводить трансплантацию костного мозга от донора, который не очень совместим с реципиентом, требуются специальные компоненты очистки. Компания Miltenyi Biotec также выпускает расходные материалы для подобных манипуляций. Аналогов нет. Метод оказался недоступным. Врач уверен: из-за этого результаты трансплантации будут хуже, количество смертей увеличится. Похожая судьба ждёт все иностранные передовые технологии в медицине.

Новые препараты и новые методы лечения рака появляются раз в полгода, раз год. Видимо, доступа к новым технологиям мы в течение какого-то времени, мы иметь не будем. Да, это отразится на результативности лечения наших пациентов. Возможно, завтра появятся новые методы, которые могли бы кого-то спасти, но мы к ним доступа не получим. Все новые препараты и технологии к нам приходят с Запада. Россия, к сожалению, отстает на 10 лет, — резюмирует эксперт.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Эффективные лекарства стали недоступны

Проблемы с логистикой обернулись тем, что онкологические пациенты не могут получить качественные препараты. Так, до наложения санкций лекарство тамоксифен (используется для лечения опухолей молочной железы) продавалось в большом объеме. Были представлены разные производители — Россия, Турция, Германия, Финляндия. Сейчас же предложение существенно сократилось, сообщает NEWS.ru врач-онколог, ведущий онколог медицинской клиники Вадим Гутник

Женщины, страдающие раком молочной железы, начинают принимать другой тамоксифен, отличный от того, который они принимали. У них начинаются побочные эффекты серьезные. Доступен например, турецкий и отечественный. А мои пациентки привыкли, например, к немецкому, финскому. И таких примеров масса. Вадим Гутник врач-онколог

Раньше врачи могли выбрать терапию, исходя из индивидуальных особенностей пациента. Например, возможностей выбрать между дженериком и оригинальным препаратом, европейским и индийским сейчас стало меньше, сообщил NEWS.ru врач-онколог доктор медицинских наук Игорь Долгополов. Он отметил, что многие неоригинальные препараты обладают более высокой токсичностью. Ими лечили в 80–90-е годы прошлого века, сейчас лекарства вернулись в клиническую практику. Замены им нет, потому что многие лекарства с рынка исчезли. Это отразилось на пациентах.

Если препарат для конкретного человека токсичен, то он неприятен тем, что это ограничивает проведение терапии. Если вы дали лекарство, а у человека развилась какая-то реакция, то вы не сможете соблюдать адекватные интервалы между курсами. Вы начинаете бороться с побочными эффектами, соответственно, откладываете лечение. Увеличивается интервал между курсами терапии, а в ряде случаев это критично. Игорь Долгополов врач-онколог, доктор медицинских наук

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследований нет, прогресс остановлен

Клинические исследования, на которых зиждется развитие онкологии, сейчас все заморожены. Их спонсорами были зарубежные фармацевтические компании, которые в последнее время приостановили сотрудничество, отмечает Вадим Гутник. Среди них компании Pfizer, Astellas Pharma, Takeda Pharmaceutical.

Из-за этого стало невозможным получить так называемый ранний доступ к лекарствам, продолжает Павел Трахтман. Это эффективная схема, благодаря которой было спасено немало жизней. Когда препарат ещё не зарегистрирован в стране, но уже доказал свою эффективность в ходе предварительных испытаний, компания предоставляет его бесплатно непосредственно пациентам. Этими механизмами пользуется весь мир, но для России это теперь недоступно.

Даже если компания не объявила стране бойкот, её продукция до России может идти месяцами, продолжает эксперт. Например, срок поставки расходников французской компании Macopharma сейчас составляет четыре месяца. До начала известных событий они доходили за две недели.

Отечественный рынок сейчас «нестабильный и падающий», а у государства меньше денег для закупки лекарств. Все это не мотивирует зарубежных производителей «рассматривать наш рынок в качестве приоритетного для регистрации новых препаратов», отметил в беседе с NEWS.ru онколог, гематолог, член Общества нейроонкологии Михаил Ласков. Врач добавил, что и отечественные лекарства будут продолжать дорожать. Ведь большинство из них делается из импортных компонентов, а компании-производители ушли с рынка. Поэтому возможности терапии будут ограничены.