Названа скрытая опасность растительного молока Диетолог Соломатина: растительное молоко опасно для аллергиков

22 августа отмечается международный день растительного молока. Это безлактозный аналог коровьего молока, который делается из измельченного зерна или орехов. Однако этот напиток нельзя считать полноценной заменой обычного молока, считает диетолог Елена Соломатина. Она также рассказала «Слову и делу», что употребление безлактозного молока может быть опасно людям с аллергией.

С идеологическим отказом от коровьего молока человек лишается источника веществ, которые невозможно заменить употреблением растительного молока, считает Соломатина.

По аминокислотному составу молоко содержит полноценный белок, в котором есть все аминокислоты, а в растительном — нет. <...> молочный жир усваивается значительно проще всех животных жиров. Он необходим для выработки стероидных и половых гормонов, для нервной системы, — уточнила диетолог.

Эксперт подчеркивает, что замена коровьего молока растительным в рамках «здорового питания» некорректна, однако разный состав и набор микроэлементов имеют и различные виды растительного молока в зависимости от исходного сырья. Соломатина рекомендует не ограничивать себя одним видом продукта

Особую опасность растительное молоко представляет для людей с аллергией на орехи, предупреждает Соломатина. По ее словам, даже не содержащее орехи растительное молоко может вызвать аллергическую реакцию

На одной поточной линии могут делать какое-то изделие с орехами, а потом без. Или на соседних линиях. Но пыльца может в следовых количествах попадать в продукт без орехов и вызывать аллергическую реакцию. Но это не относится к самому продукту, это такой производственный казус, — сообщает эксперт.

Диетолог Наталья Круглова ранее развеяла миф о вреде питья во время еды. Она отметила, что здоровому человеку «нет необходимости разводить по времени прием жидкости и продуктов питания», иногда стоит запивать или использовать жидкие блюда для лучшего усвоения.