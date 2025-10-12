Осужденный на пожизненное жестокий убийца попросился ближе к родным

Пожизненно осужденный за убийство четырех человек, среди которых был 12-летний мальчик, Андрей Фролкин обратился в суд с просьбой перевести его в колонию в Вологодской области, находящуюся ближе к месту жительства родных, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Просьба поступила спустя почти 20 лет после приговора, при этом ФСИН отклонила ее.

По словам Фролкина, в колонии «Полярная сова» он не может осуществлять свое право на свидания. Во ФСИН отметили, что расположение колонии не мешает их реализации, так как суд установил, что приговоренный к пожизненному лишению свободы в ИК особого режима поддерживает социально-полезные связи путем получения посылок.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», мог захотеть перевестись в колонию в Мордовии из-за престарелой матери. По ее словам, пожизненно осужденные должны отбывать наказание как можно ближе к дому. При этом, как указала Меркачева, обычно обращение исходит от родных заключенных.