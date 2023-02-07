Названа причина, почему взрослым сложно осваивать новые навыки Невролог Вознюк назвал отсутствие мотивации главной проблемой при освоении новых навыков

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Отсутствие мотивации является главной сложностью при освоении новых навыков во взрослом возрасте с 20 до 50 лет, считает профессор кафедры неврологии Игорь Вознюк. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что взрослых побуждают узнавать новое серьезные угрозы жизни и социальному статусу. По его словам, в этот период жизни обучение дается особенно трудно.

Форсированные возможности для освоения незнакомых задач потребуют большего уровня мотивации, например, угроза голода, десоциализации, угроза жизни. Как в детстве уже не получится, период «роста» ЦНС закончился, работа «факторов роста» новых структур не является центральной биологической задачей для организма, — объяснил невролог.

По словам Вознюка, взрослым нельзя перегружаться при освоении нового, иначе это может вылиться в неврозы, гормональные сбои и другие проблемы со здоровьем. Специалист уточнил, что затрата сил и энергии не должна вредить состоянию организма.

Одна из главных проблем — затратность и длительность периода освоения нового предмета. Если он превышает по силе или времени ресурс гормональной системы, обучение может прекратиться (перейти в игнорирование) или разовьется повреждение. Это, например, невроз, депрессия, нарушение вегетативной регуляции, гипертоническая болезнь, нарушение работы гормональных органов от щитовидной железы и ниже по иерархии, — заключил невролог.

Японские ученые ранее провели исследование и выяснили, что видеоигры положительно сказываются на когнитивных функциях пожилых людей. Компьютерные игры помогают предотвратить возрастное снижение интеллекта у пенсионеров и улучшить навык многозадачности.