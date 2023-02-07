Японские ученые выяснили, чем полезны видеоигры для пожилых Японские ученые выяснили, что видеоигры улучшают навык многозадачности у пожилых людей

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Согласно последнему исследованию японских ученых, видеоигры улучшают навык многозадачности у пожилых людей. В ходе эксперимента они установили, что благодаря компьютерным играм можно предотвратить возрастное снижение интеллекта у пенсионеров, передает Pravda.Ru.

Участниками исследования стали чуть более 20 человек в возрасте от 60 лет, регулярно посещавшие центр благополучия пенсионеров. Периодически они играли в видеоигры, в том числе в автогонки и файтинги. После этого пожилые люди проходили тесты на когнитивные способности, также оценивались и их физические способности.

В ходе исследования существенных изменений физического функционала выявлено не было, но ученым удалось выяснить, что видеоигры положительно влияют на когнитивные способности и многозадачность. Также наблюдалось улучшение концентрации внимания. Исходя из анкет, у некоторых участников повысилось качество повседневной жизни. Кроме того, пенсионеры отметили, что компьютерные игры им понравились за счет умственной активности и соревновательного момента.

Врач-гериатр Юрий Конев ранее объяснил, что продолжительность жизни человека зависит от генетической предрасположенности. Эксперт пояснил, что повлиять на генетику невозможно, так как отдельного гена старения не существует. Он отметил, что долгожители соблюдают здоровый образ жизни, занимаются физической активностью и умеренно питаются.