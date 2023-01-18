Врач-гериатр назвал главный секрет долголетия Врач-гериатр Конев назвал генетическую предрасположенность главным секретом долголетия

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Продолжительность жизни каждого человека определяется в первую очередь генетической предрасположенностью, считает доктор медицинских наук, врач-гериатр Юрий Конев. В беседе с НСН эксперт объяснил, что отдельного гена старения не существует и повлиять на генетическую предрасположенность невозможно.

Оказалось, что единого гена старения нет, и старение, увы, протекает при помощи мозаичной структуры нескольких десятков, а то и сотен, и даже тысяч генов. То есть на этот процесс воздействовать генетически довольно сложно. А вот генетическая предрасположенность к долголетию должна быть и прослеживаться в поколениях, — рассказал специалист.

При этом Конев отмечает, что генетическая предрасположенность имеет гендерную выраженность. Врач пояснил, что если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье.

Гериатр выделил несколько принципов, которым следуют сверхдолгожители, перешагнувшие рубеж в 110 лет. Он отметил, что все они много двигаются, умеренно и разнообразно питаются, а также хорошо спят. Специалист уточнил, что для того, чтобы прожить дольше, нужно научиться сосуществовать со своими хроническими заболеваниями и проходить профилактические осмотры.

Перехитрить старость не получится, заявил Конев. Переезд в те края, где статистически люди живут дольше, необязательно сделает человека сверхдолгожителем. При этом гериатр отметил, что, вероятность прожить дольше в так называемых «голубых зонах», где жизнь людей продолжительнее, повышается.

Но там надо жить с рождения. Не получится просто туда приехать, особенно в пожилые годы, и прожить дольше. Может быть и проживёшь дольше, но не доживёшь до возраста сверхдолгожителей, — заключил эксперт.

Гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал, что после 50 лет необходимо переходить на правильное питание. Специалист объяснил, что здоровый рацион поможет замедлить процессы старения. У пожилых людей, по словам врача, меняется гормональный фон и замедляется метаболизм, поэтому переедать людям в возрасте не стоит.