Названа причина, по которой вундеркинд Теплякова взбунтуется против отца

В подростковом возрасте Алиса Теплякова, которая в настоящее время является девятилетней студенткой факультета психологии МГУ, может взбунтоваться против своего отца, рассказал Lenta.ru основатель проекта «Альтернативное образование в России», психолог, специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев. Он считает, что девочка вряд ли окончит вуз.

Чем больше родительский контроль, тем больше психологическая травма. У неё есть хорошая память, выше нормы, а эмоции — возрастные, в норме. Однажды эмоции догонят память, и тут сработает механизм, который спровоцирует бунт, — полагает эксперт.

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ, а через год поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Однако во время зимней сессии у родителей ребёнка и преподавательского состава возник конфликт. Позже выяснилось, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия. Её родители не только не предоставили по этому поводу каких-либо уважительных объяснений, но и стали настаивать на ускоренном обучении дочери, чтобы она прошла шестилетний курс за два года.

Ранее профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров посоветовал вернуть 9-летнюю студентку МГУ Алису Теплякову в школу. Он считает, что девочке рано учиться в вузе, так как через несколько лет у неё могут появиться совершенно другие не связанные с психологией интересы.