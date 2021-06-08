Названа причина, по которой в Россию запретили въезд гастарбайтерам

Конституционный суд России разрешил не пускать в страну жителей ближайшего зарубежья, если те нарушили российское законодательство по части сроков пребывания, но при этом не понесли ответственности в виде штрафа или выдворения. Об этом сообщило издание URA.RU в своём Telegram-канале.
Поводом для такого решения
Судьи КС согласились с доводами коллег из нижестоящих судов о том, что сотрудники действовали в рамках закона, который позволяет контролировать передвижения иностранных граждан через государственную границу и принимать решения в их отношении, если с момента нарушения прошло не более пяти лет.
По мнению адвоката Алексея Гавришева, судьи конституционного суда создали опасный прецедент.
Как соответствует закону возможность привлекать нарушителей режима пребывания в России к ответственности в течение пятилетнего срока, в то время как срок давности привлечения к административной ответственности составляет лишь год? — возмутился защитник.
Он считает, что Конституционный суд своим решением создал прецедент, который, по сути, обессмысливает оспаривание любых других дел о привлечении к ответственности за нарушение режима пребывания.
Ранее конституционный суд признал законным изъятие у должников единственного жилья. Там отметили, что нормы Гражданского процессуального кодекса и законодательства о банкротстве, предусматривающие возможность обращения взыскания на единственное жильё должника, не противоречат Конституции РФ.