Названа причина, по которой в Россию запретили въезд гастарбайтерам

https://static.news.ru/photo/a08c23bc-7b64-11e9-aad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Конституционный суд России разрешил не пускать в страну жителей ближайшего зарубежья, если те нарушили российское законодательство по части сроков пребывания, но при этом не понесли ответственности в виде штрафа или выдворения. Об этом сообщило издание URA.RU в своём Telegram-канале.

Поводом для такого решения стало обращение в КС гражданина Узбекистана, который в 2017 году нарушил сроки пребывания в РФ: вместо разрешенных трёх месяцев, мужчина остался в стране на полгода. Вскоре МВД РФ запретило ему очередной въезд в РФ.

Судьи КС согласились с доводами коллег из нижестоящих судов о том, что сотрудники действовали в рамках закона, который позволяет контролировать передвижения иностранных граждан через государственную границу и принимать решения в их отношении, если с момента нарушения прошло не более пяти лет.

По мнению адвоката Алексея Гавришева, судьи конституционного суда создали опасный прецедент.

Как соответствует закону возможность привлекать нарушителей режима пребывания в России к ответственности в течение пятилетнего срока, в то время как срок давности привлечения к административной ответственности составляет лишь год? — возмутился защитник.

Он считает, что Конституционный суд своим решением создал прецедент, который, по сути, обессмысливает оспаривание любых других дел о привлечении к ответственности за нарушение режима пребывания.

Ранее конституционный суд признал законным изъятие у должников единственного жилья. Там отметили, что нормы Гражданского процессуального кодекса и законодательства о банкротстве, предусматривающие возможность обращения взыскания на единственное жильё должника, не противоречат Конституции РФ.