Названа опасность воды из чайника Уролог Степанов назвал опасность воды из чайника

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Уролог-андролог Владимир Степанов заявил, что накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Эксперт пояснил, что, попадая в желудок, такая вода увеличивает количество солей кальция в организме, а затем запускается процесс камнеобразования в почках. Он добавил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта, пишет URA.RU.

Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках, — рассказал Степанов.

Он также указал на то, что камни в почках образуются из мочевой кислоты. Источником является пуриновое основание, которое содержится в больших количествах в мясе и морском окуне.

Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина ранее заявила, что непереносимость компонента вакцины является абсолютным противопоказанием для проведения вакцинации. Эксперт отметила, что среди факторов, из-за которых категорически запрещено вакцинироваться, значатся высокая температура на предыдущее введение этой вакцины, а также отёк и гиперемия кожных покровов в месте введения вакцины.