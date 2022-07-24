Названа опасность кофе Нарколог Казанцев рассказал про опасность кофе

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Врач-нарколог Алексей Казанцев заявил, что кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему, а это может нарушить его сон. Эксперт отметил, что на фоне бессонницы и употребления более двух-трёх чашек кофе, человек может стать более раздражённым и агрессивным. Кофеин, по словам врача, не может спровоцировать агрессию, но может повысить тревожность, пишет радио Sputnik.

Кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему. Это может нарушить сон. На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, вероятно, агрессивность, — рассказал Казанцев.

Он добавил, что для снижения вредных побочных эффектов следует снизить дозу потребления, а также употреблять напиток лишь в первую половину дня, чтобы не нарушать сон.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее рассчитала необходимый объём воды человеку в сутки. По словам эксперта, это примерно 30–40 граммов на килограмм веса, то есть взрослому человеку весом 60 килограммов потребуется не менее двух литров воды. Она при этом призвала пить воду в разумных пределах. Специалист добавила, что объём воды для человека с лишним весом необходимо рассчитывать из его «идеального» веса — рост в сантиметрах минус 100.