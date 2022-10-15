Названа общая сумма штрафов по делам о дискредитации ВС РФ «Коммерсант»: сумма штрафов за дискредитацию армии России составила 87,5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сумма штрафов за дискредитацию Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП) для россиян составила 85,7 млн рублей, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные судебной статистики. Отмечается, что было оштрафовано 2504 человека.

При этом наказанных по аналогичной уголовной статье пока нет. Это связано с тем, что наказание по ней наступает в том случае, если россиянин нарушит статью о дискредитации армии второй раз за год.

С момента появления в Кодексе административных правонарушений санкции за дискредитацию армии российские суды оштрафовали по этой статье 2504 человека, а суммарный объем штрафов составил 85,7 млн рублей, — пишет издание.

Также говорится об одном приговоре за фейки об армии (статья 207.3 УК). В июне Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам тюрьмы. Фигурантами по этой статье проходят 87 человек.

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев предупредил, что следует ожидать роста числа дел по фейкам и дискредитации.

Ранее адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от мобилизации в России. По его словам, фигурантом стал 32-летний житель Пензы, который отказался подписывать повестку из военкомата. Затем прокуратура признала возбуждение уголовного дела незаконным.