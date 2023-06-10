Названа неожиданная причина старения Science: дефицит таурина в организме может являться причиной старения

Фото: Arne Dedert / dpa / Global look Press

Ученые из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета заявили, что дефицит таурина в организме может является причиной старения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science. Специалисты установили, что таурин, который регулирует формирование костей, здоровье иммунной, нервной систем, а также способствует профилактике ожирения, может влиять на общее состояние здоровья и продолжительность жизни. Согласно данным исследования, у 60-летних людей показатели таурина находились на трети от уровня пятилетних детей.

Чтобы это подтвердить, команда проанализировала уровни таурина в крови мышей, обезьян и людей. Результаты показали, что содержание молекулы в организме существенно снижается с возрастом, — сказано в публикации.

В рамках своего эксперимента ученые давали 250 самкам и самцам в 14-месячном возрасте (около 45 лет в пересчете на людей) либо таурин, либо раствор с плацебо. Результатом стало увеличение продолжительности жизни мышей на срок, эквивалентный семи-восьми человеческим годам.

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