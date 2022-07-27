Названа минимальная стоимость отдыха на юге России в бархатный сезон Эксперт по туризму назвал минимальную стоимость отдыха на юге России в бархатный сезон

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В этом году россияне могут комфортно отдохнуть на юге страны в бархатный сезон, еще есть возможность свободно бронировать туры, рассказал NEWS.ru председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По его словам, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов, туроператоры предлагают альтернативные маршруты, включая трансмодальные перевозки в Анапу и Геленджик. На данный момент средний чек отдыха по России составляет от 39 тысяч рублей на человека, но цены могут измениться.

Нагрузка позволяет свободно бронировать туры. В этом году, по оценкам Ростуризма, по южным направлениям сокращение составляет 30% из-за нарушенной транспортной логистики. Здесь просто другой вопрос, каким видом транспорта добираться, — объяснил Горин.

Он пояснил, что средний чек отдыха будет зависеть от даты бронирования: чем ближе к вылету, тем цена выше.

Ранее Горин рассказал, что Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы являются самыми популярными направлениями для отдыха в бархатный сезон. Также в ближайшее время туристические компании расширят ассортимент путевок в Таиланд и на Сейшельские острова. Горин посоветовал планировать поездки заранее, чтобы сэкономить на отдыхе, так как на международные авиаперелеты сейчас наблюдаются более высокие тарифы. На данный момент за границей можно отдохнуть за 50–70 тысяч рублей, но пока сложно предсказать, останется ли средний чек таким же осенью.