Названа культурная столица исламского мира в 2026 году Любимова объявила о старте проекта «Культурная столица исламского мира» в Казани

Более 50 иностранных официальных делегаций и спикеры из более чем 70 стран принимают участие XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает корреспондент NEWS.ru. Также в ходе своего выступления она объявила о старте проекта «Культурная столица исламского мира» в Казани в 2026 году.

Мы видим, что интерес к форуму не ослабевает и мы делаем все, чтобы он становился осмысленнее и содержательнее. Результатом этого становится не только продуктивный, деловой и культурный диалог: наш форум — это место встречи настоящих друзей, разделяющих взгляды на важность формирования единого культурного кода, основанного на взаимоуважении, понимании и признании ценности, вклада каждого, — рассказала Любимова.

Она также отметила, по итогам переговоров были подписаны шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, проведены несколько десятков встреч. Помимо этого, как подчеркнула Любимова, форум становится местом реализации важнейших многосторонних инициатив.

Так, большой честью для нас стало решение о проведении проекта «Культурная столица Исламского мира» в Казани. Первое заседание организационного совета состоялось здесь, на полях форума, — подчеркнула Любимова.

