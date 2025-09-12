Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:08

Названа культурная столица исламского мира в 2026 году

Любимова объявила о старте проекта «Культурная столица исламского мира» в Казани

Ольга Любимова Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 50 иностранных официальных делегаций и спикеры из более чем 70 стран принимают участие XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает корреспондент NEWS.ru. Также в ходе своего выступления она объявила о старте проекта «Культурная столица исламского мира» в Казани в 2026 году.

Мы видим, что интерес к форуму не ослабевает и мы делаем все, чтобы он становился осмысленнее и содержательнее. Результатом этого становится не только продуктивный, деловой и культурный диалог: наш форум — это место встречи настоящих друзей, разделяющих взгляды на важность формирования единого культурного кода, основанного на взаимоуважении, понимании и признании ценности, вклада каждого, — рассказала Любимова.

Она также отметила, по итогам переговоров были подписаны шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, проведены несколько десятков встреч. Помимо этого, как подчеркнула Любимова, форум становится местом реализации важнейших многосторонних инициатив.

Так, большой честью для нас стало решение о проведении проекта «Культурная столица Исламского мира» в Казани. Первое заседание организационного совета состоялось здесь, на полях форума, — подчеркнула Любимова.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Пиотровский будет занимать должность еще пять лет.
Казань
форумы
ислам
политика
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой
Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету
Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.