Пульмонолог назвал главные причины бронхита Пульмонолог Абакумов посоветовал не лечить кашель, если он не вызван вирусами

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Если рассмотреть дыхательные пути под микроскопом, то можно увидеть «кучу ворсин, называемых ресничкам», а также клетки, похожие на бокал для вина, они вырабатывают слизь, защищающую легкие, рассказал NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. Он подчеркнул, что если туда попадает пыль, то реснички двигаются, слизь выталкивается — происходит кашель, так организм очищает дыхательные пути. По его словам, если «загрязнение» имеет вирусную природу, то может развиться острый бронхит.

Чем сильнее поврежден эпителий, тем дольше человек страдает. Ускорить процесс нельзя, и специально такой кашель лечить не надо. Обычная простуда вызывает сухой кашель. Но если кашель доминирует, может быть острый бронхит. Обычно он сопровождается мокротой. Мокрота может быть непрозрачной, но по ее цвету нельзя определить, бактерия это или вирус, требуется анализ крови. В большинстве случаев острый бронхит имеет вирусную природу, а значит, антибиотики не помогут. Средний срок исчезновения кашля при правильном лечении — 18 дней, — добавил Абакумов.

Абакумов ранее рассказал NEWS.ru, что все формы употребления никотина вредят здоровью. По его словам, люди могут сколько угодно заниматься самообманом, однако электронные сигареты — это шаг не в будущее, а навстречу раку, ведь кальяны, вейпы и айкосы — это «черти из одной табакерки». По словам медика, ясно точно только одно: от сигарет лучше отказаться, а переход на «электронки» не даст «кубики пресса на легких и карьерный рост».

Ранее пульмонолог Сергей Бабак назвал правильный способ бросить курить. Он призвал разделять понятие «вредная привычка» и «зависимость», так как в первом случае человек способен самостоятельно отказаться от курения, а во втором ему потребуется помощь специалистов.