Назван правильный способ бросать курить Пульмонолог Бабак назвал правильный способ бросать курить

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Врач-пульмонолог Сергей Бабак заявил, что человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Эксперт порекомендовал пройти обследование органов грудной клетки и уточнил, что для этого лучше всего подойдет компьютерная томография. Он призвал разделять понятие «вредная привычка» и «зависимость», так как в первом случае человек способен самостоятельно отказаться от курения, пишет URA.RU.

Я бы посоветовал курящему обратиться к врачу-пульмонологу для того, чтобы понять, есть ли у него реальная зависимость, или ее нет. Необходимо провести тестирование, выявить определенные уровни зависимости, — поделился Бабак.

По мнению специалиста, для лечения зависимости потребуется в том числе помощь психиатра.

Врач-сурдолог Наталья Кичигина ранее рассказала, что потеря слуха может возникнуть как после перенесенных вирусных заболеваний, так и после прохождения определенной лекарственной терапии. Эксперт добавила, что проблемы со слухом могут вызвать более 300 медицинских препаратов, которые называют ототоксичными. Она также уточнила, что ухудшение слуха могут вызвать наркотические вещества, например, кокаин.