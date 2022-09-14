«Навстречу раку»: пульмонолог предостерег любителей кальянов Пульмонолог назвал вейпы, кальян и сигареты чертями из одной табакерки

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Все формы употребления никотина вредят здоровью, заявил врач-пульмонолог Олег Абакумов в разговоре NEWS.ru. По его словам, люди могут сколько угодно заниматься самообманом, однако электронные сигареты — это шаг не в будущее, а навстречу раку, ведь кальяны, вейпы и айкосы — это «черти из одной табакерки».

Абсолютно все формы употребления никотина вредят здоровью. И заниматься самообманом можно сколько угодно, убеждая себя, что «кальян — это не то, а электронные сигареты — это вообще шаг в будущее». Увы и ах! Шаг всё туда же. Навстречу раку. И не только лёгких, кстати! — предупредил Абакумов.

По словам медика, ясно точно только одно: от сигарет лучше отказаться, а переход на электронки не факт, что даст «кубики пресса на легких и карьерный рост». Пульмонолог считает, что в этом вопросе есть простое правило: не куришь — не кури, а куришь — можешь перейти на электронки, но без особых «радужных» надежд.

Абакумов предупредил, что курение кальяна также может быть опасным. По его словам, использование этого прибора повышает риски распространения коронавируса и возникновения онкологии, а также может привести к инфаркту и проблемам с давлением.

Использование одного кальяна на пятерых нехило повышает распространение COVID-19, а частое употребление — ничем не лучше сигарет и также приводит к инфаркту, повышенному давлению и повышает риск онкологии. Конечно, его курение раз в полгода вас не убьет, но тогда в чем смысл? Тут либо упорно каждый день забивай чашку и иди до инфаркта с онкологией, либо не начинай, — считает врач.

Пульмонолог считает, что нет разницы, чем травить свой организм — обычными сигаретами, вейпами, айкосами или кальяном, поскольку все они являются «чертями из одной табакерки». Абакумов призвал беречь легкие, ведь «запасных в магазине не купишь». По его словам, отказ от табака сразу даст положительный эффект.

Отказ от табака позволит легким и сердцу работать лучше, причем положительный эффект начнет проявляться сразу. Через 20 минут после отказа от курения нормализуются пульс и кровяное давление. Через 12 часов нормализуется концентрация монооксида углерода в крови. По прошествии от двух до 12 недель улучшается кровообращение и повышается функция легких. Через один — девять месяцев уменьшаются кашель и одышка, — напомнил пульмонолог.

Ранее пульмонолог Сергей Бабак назвал правильный способ бросить курить. Он призвал разделять понятие «вредная привычка» и «зависимость», так как в первом случае человек способен самостоятельно отказаться от курения, а во втором — ему потребуется помощь специалистов.