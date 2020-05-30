Названа дата поступления российского препарата от COVID-19 в больницы

https://static.news.ru/photo/613d0748-a300-11ea-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские больницы 11 июня. Его нельзя будет купить, так как лекарство предоставят медучреждениям, где лечат больных COVID-19.

Как сообщают «Известия», «Авифавир» показал свою эффективность во время клинических испытаний. Уже на четвёртый день тест на коронавирус у 65% испытуемых показывал отрицательный результат. Препарат полностью производится из российского сырья.

Произведено уже 18 тысяч упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тысяч упаковок, — рассказал изданию представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Он уточнил, что технологические мощности позволяют производить до 60 тысяч упаковок препарата в месяц. При этом за год планируется выпустить 720 тысяч упаковок.

Препарат получил временную регистрацию и включён в госреестр лекарственных средств до 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.