Назван вред тунца для организма Нутрициолог Падолка: в тунце содержится метилртуть, которая разрушает организм

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Нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка рассказала «Известиям», что мясо тунца, несмотря на большое содержание полезных веществ, может быть источником ртути. Эксперт уточнила, что рыба содержит высокотоксичную форму ртути — метилртуть, которая может иметь разрушительное воздействие на организм человека. По её словам, повышенные дозы метилртути могу стать причиной нарушений работы ЖКТ, почем и иммунитета.

Повышенные дозы ртути вызывают негативные психические симптомы, бессонницу, усталость, отрицательно влияют на кратковременную память, нарушают работу желудочно-кишечного тракта, почек, иммунитета и провоцируют развитие стоматита и гингивита, — сказала Падолка.

Специалист пояснила, что пищевая цепочка приводит к тому, что в крупной рыбе накапливается большое количество ртути, которое не выводится из ее организма, так как такой механизм отсутствует. Он порекомендовала употреблять в пищу полосатого тунца, который можно есть до двух-трех раз в неделю.

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева ранее заявила, что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.