Назван способ взять Харьков под контроль без боя Аналитик Джерелиевский: Харьков будет взят под контроль без боя с окончанием помощи НАТО

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что Харьков может оказаться под контролем России, если дождаться, когда у НАТО закончатся военные запасы для Украины. В этом случает ВС РФ смогут продвигаться вперед без реального сопротивления ВСУ, подчеркнул он в беседе с URA.RU.

Есть такая возможность, что этот город удастся взять если не без боя, то значительно легче. Но нужно подождать, когда ситуация созреет. Нам гораздо выгоднее, оставаясь на местах, уничтожать формирования, — считает аналитик.

Он пояснил, что сопротивление значительно снизится, если ситуация будет развиваться, как сейчас. Российские войска двинутся вперед, когда у противника закончится живая сила. В этом случае разрушений окажется меньше, как и потерь среди российских военных и мирного населения, добавил Джерелиевский.

По его мнению, приближается момент, когда потенциал НАТО будет исчерпан. Запасов у западных партнеров Украины нет.

В некоторых странах изымается оружие из боевого состава своих войск, что снижает уже их боеспособность. Возможности снабжать близка к исчерпанию. Идет перестройка ВПК, но этот процесс не быстрый. Время у нас есть, — уверен собеседник агентства.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Россия на Харьковском направлении приступила к огневой подготовке атаки. В скором времени можно ожидать серьезных изменений на передовой, отметил он. Военный обозреватель обратил внимание на сводки Минобороны РФ, касающиеся ударов на Харьковском направлении, где поражаются объекты военной инфраструктуры ВСУ. Это делается неспроста, пояснил Алехин.