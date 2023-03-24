Назван способ уничтожить используемые ВСУ крупные мосты Военный обозреватель Суконкин: используемый ВСУ крупный мост можно уничтожить катером с двумя тоннами тротила

Фото: Global Look Press

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что используемые Вооруженными силами Украины крупные мосты можно уничтожить дистанционно управляемым катером с двумя тоннами тротила. Он подчеркнул, что подобные сооружения «крайне устойчивы».

Крупные мосты, используемые ВСУ, уничтожить можно, но придется подобраться вплотную — подогнать беспилотник или катер, управляемый дистанционно, с двумя тоннами тротила, но как можно ближе к цели. Если не тонны, то несколько сотен килограммов как минимум. Мосты через проливы в Турции, например, можно снести только ядерными ракетами. Такие объекты крайне устойчивы, — подчеркнул эксперт.

До этого он отметил, что для обнаружения и защиты от морских беспилотников используется мелкокалиберная артиллерия, пулеметы и противотанковые ракетные комплексы. По его словам, каждая военно-морская база прикрывается гидрофонной сетью, обеспечивающей на определенном удалении обнаружение всего, что движется по морю. Кроме того, ведется и обычное наблюдение моряками с борта кораблей, добавил Суконкин.

Ранее сообщалось о взрывах в небе над Севастополем. Сработали системы ПВО. В момент взрывов беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря и взял курс на базу в Италии. Минобороны России эту информацию не прокомментировало.

До этого СМИ передавали, что российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Джанкое. По имеющимся данным, пострадал один человек, несколько зданий, в числе которых частные жилые дома, получили повреждения. В городе был введен режим ЧС. В СКР заявили, что все сбитые беспилотники были нацелены на гражданские объекты.