Назван способ повысить качество сна с помощью грелки Невролог Завалко: электрические грелки способны улучшить качество сна

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Грелка способна помочь улучшить качество сна, сообщила невролог Ирина Завалко в комментарии для «Слово и Дело». Согласно исследованиям, сон улучшается, если ноги остаются в тепле в течение всей ночи. Она отметила, что современные электрические грелки, в отличие от водоналивных, сохраняют тепло длительное время и не остывают за ночь, поэтому используя их можно повысить качество сна. Помимо того, грелки могут быть полезны для людей, которым может быть трудно заснуть из-за замерзших конечностей.

Есть работы, которые показывают, что, если ноги остаются в тепле в течении всей ночи, это улучшает качество сна <...> С замерзшими ногами очень трудно уснуть. Соответственно, если человек испытывает трудности с тем, чтобы согреть ноги, ему будет гораздо удобнее засыпать с грелкой, – рассказала Завалко.

Невролог добавила, что грелки могут оказаться особенно полезными для пожилых людей или для тех, кто в силу особенностей вегетативной нервной системы страдает от постоянно замерзших рук и ног.

Сомнолог Дарья Лебедева ранее рассказала, что необходимость ложиться спать до полуночи является мифом. Она пояснила, что главное — это соблюдение режима, что подразумевает подъем и отход ко сну в одно и то же время. Также Лебедева развенчала миф о том, что кофе мешает сну, и призвала не игнорировать дневной сон. По ее словам, кофе может помешать сну, только если он был выпит непосредственно перед сном, так как временно продлит бодрствование. Чашка кофе утром никак не скажется на сне, подчеркнула она.