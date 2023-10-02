Назван способ легче просыпаться по утрам В Роспотребнадзоре посоветовали выпивать стакан воды после пробуждения

Чтобы легче проснуться утром и хорошо чувствовать себя в течение всего дня, после пробуждения необходимо выпить стакан воды, посоветовали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. Сделать это можно перед завтраком. Стакан чистой воды утром поможет «взбодрить» организм и запустить работу пищеварительной системы, а также улучшит метаболизм, пишет «МК в Красноярске».

Как уточняет издание, вода также важна для регуляции температуры тела, она помогает транспортировке питательных веществ в организме. Воду следует пить не только с утра, но и в течение всего дня, чтобы поддерживать нормальное кровообращение и циркуляцию лимфы.

При соблюдении питьевого баланса улучшится цвет и состояние кожи, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что привычка пить воду по утрам положительно отразиться на состоянии всего организма.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что йод является ключевым элементом, необходимым щитовидной железе для нормальной выработки гормонов. По ее словам, нарушить функционирование органа может как дефицит йода в рационе питания, так и избыток, вызванный бесконтрольным приемом добавок с микроэлементом.