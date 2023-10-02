Терапевт рассказала, когда йод вредит щитовидной железе Терапевт Чернышова: избыток йода и его дефицит вредны для щитовидной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продукты питания, богатые йодом

Известно, что йод является ключевым элементом, необходимым щитовидной железе для нормальной выработки гормонов, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, нарушить функционирование этого органа может как дефицит йода в рационе питания, так и его избыток, вызванный бесконтрольным приемом добавок с этим микроэлементом.

Если человек употребляет недостаточно йодосодержащих продуктов, щитовидной железе приходится увеличивать свой объем, чтобы выработать то же количество гормонов при малом поступлении йода. Появляется так называемый зоб, который характерен для тех регионов, где в рационе дефицит этого микроэлемента, — рассказала врач.

Она напомнила, что йодом богаты морская рыба и другие морепродукты, и порекомендовала регулярно включать их в рацион. При этом терапевт предупредила об опасности другой крайности — передозировки йода в организме, вызванной бесконтрольным приемом йодосодержащих препаратов.

При избытке йода щитовидной железе тоже не очень просто. Это нарушает ее работу, и ей приходится функционировать в сложных условиях, — подчеркнула Чернышова.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Катхурия рассказала, что эндемический зоб входит в число наиболее распространенных эндокринных заболеваний, которыми страдают россияне среднего возраста. По ее словам, в пятерку основных секреторных недугов также входят узловые образования в щитовидной железе, гипотиреоз, тиреотоксикоз и преддиабет.