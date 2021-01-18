Назван самый загруженный в 2020 году аэропорт

https://static.news.ru/photo/eab17ac6-59ea-11eb-8757-fa163e074e61_660.jpg

В коронавирусный 2020 год количество пассажирских авиаперевозок было рекордно низким, однако некоторые аэропорты оставались все равно достаточно загруженными. И на первом месте оказался Международный аэропорт Стамбула, сообщило агентство Bloomberg.

В топ-3 попали парижский аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль и аэропорт Хитроу в Лондоне. А в пятёрке лидеров оказались аэропорт Амстердама Схипхол и московский Шереметьево.

Лидер 2019 года – Хитроу – спустился сразу на третью строчку, потому что его пассажиропоток рухнул на 73%. Нужно отметить, что именно в Великобритании наблюдалась одна из самых тяжелых ситуаций по распространению коронавируса. Там же был обнаружен в конце 2020 года новый штамм-мутант, который заразнее своих предшественников на 50-70%.

В 2019 году услугами аэропорта Хитроу воспользовался 81 миллион человек. А вот в 2020-м пассажиропоток снизился до 22,1 миллиона.

Россия открыла авиасообщение с Турцией в конце лета-2020 после того, как утихла первая волна эпидемии. Однако, как ранее писал NEWS.RU, в сентябре пассажиропоток российских авиакомпаний снизился по отношению к августу на 6,4%. Данный показатель за первый месяц осени был зафиксирован на отметке почти в 8,8 млн человек.