Назван размер штрафа за пьяную езду на самокате За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление электросамокатом или велосипедом в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования могут повлечь за собой штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на последнюю версию сенаторского законопроекта. Ранее предлагавшийся штраф составлял всего лишь 10 тысяч рублей.

Член комитета Совета Федерации по развитию цифровой экономики Артем Шейкин объяснил, что новая максимальная сумма штрафа сопоставима с наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения, при условии, что это действие не является уголовным преступлением.

Также были внесены небольшие изменения в размер штрафов за некоторые другие нарушения. Например, за превышение скорости на 5-10 км/ч водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей, за превышение на 10-15 км/ч — от 2 до 2,5 тысячи рублей (прежде было до 3 тысяч рублей). За превышение на 15-20 км/ч штраф может составить от 3 до 3,5 тысячи рублей (ранее предлагалось до 4 тысяч рублей), а за превышение на более чем 20 км/ч — штраф от 4 до 5 тысяч рублей. В первой редакции законопроекта не устанавливался нижний порог штрафа за такое превышение.

Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев вместе с коллегами ранее предложил создать новое подразделение полиции, которое будет передвигаться на электросамокатах. По его словам, это позволит следить за владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ).