Назван ранний симптом сифилиса Дерматолог Махнева: сифилис может проявиться язвой на коже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранним симптомом сифилиса является образование на коже язвы с плотными краями, превращающейся в шанкр, рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, такие воспаления образуются в конце третьей недели после заражения.

Попадая даже на слегка поврежденную слизистую оболочку или кожу, бледная трепонема проникает в ткани и кровь. На месте проникновения бледной трепонемы в конце третьей недели после заражения появляется язвочка с плотными краями и дном (твердый шанкр), — объяснила медик.

После этого в течение 2–3 недель шанкр увеличивается в размере, а затем его рост прекращается, язва уменьшается и зарубцовывается, оставляя после себя небольшое уплотнение. Дерматолог отметила, что после появления твердого шанкра увеличиваются ближайшие лимфатические узлы. Махнева добавила, что иногда твердый шанкр остается незамеченным — это бывает в случаях возникновения язв в местах недоступных для визуализации.

Многие люди, не подозревая, что заразились сифилисом, начинают заниматься самолечением антибиотиками. В результате она затягивается, но инфекция остается в организме, поражая внутренние органы и системы. Важно во всех случаях появления изъязвления немедленно обратиться к врачу, — подчеркнула дерматолог.

Махнева отметила, что отсутствие специфического лечения приводит к множественному увеличению лимфатических узлов, а затем сыпи на коже и слизистых оболочках — такое течение болезни называют вторичным сифилисом. Если сыпь в дальнейшем исчезает, но потом может появляться вновь — это рецидивирующий сифилис, добавила врач.