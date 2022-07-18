Назван простой способ убедить детей есть полезную пищу Психолог Фокина объяснила, что убедить детей правильно питаться можно с помощью разноцветной еды

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Врач-психолог, специалист «Актион Образование» Александра Фокина поделилась советом, как убедить детей питаться полезными продуктами. По ее словам, необходимо подавать ребенку на стол яркую пищу разных цветов, например фрукты и овощи с наиболее контрастными оттенками. Также можно нарезать их кусочками необычной формы. В беседе с Lenta.ru эксперт отметила, что таким образом дети будут испытывать удовольствие от приема пищи.

Кроме этого, врач утверждает, что необходимо постоянно напоминать детям о пользе натуральных продуктов, но не навязывать им эту информацию. Также нельзя заставлять ребенка есть без его желания, иначе в дальнейшем это может вызвать у него отвращение к определенным продуктам.

Постарайтесь каждый день находить слова, примеры, раскрывающие перед ребенком пользу блюда, продукта. Предупредите о вредных продуктах, но ненавязчиво, — подчеркивает Фокина.

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